Глава Союза журналистов России назвал «позорным» запрет репортерам из РФ использовать символику страны на Олимпиаде-2024

Журналистам из России не разрешено использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Международный олимпийский комитет (МОК). В организации пояснили это тем, что «к сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам». Глава Союза журналистов Владимир Соловьев в беседе с Daily Storm назвал подобное решение «идиотским и позорным». Соловьев также обратил внимание, что МИД России может дать «зеркальный ответ» на репрессивные меры в отношении отечественных представителей СМИ.





«Это, конечно, перебор. Журналисты ведь не спортсмены, и они могут везде присутствовать с микрофонами, на которых написано «Россия», например. И что, у работников телеканала «Россия» или Первого канала будут отбирать микрофоны и камеры? Они там [в МОК] уже доходят до маразма, и такое недопустимо. Подобных примеров я не помню в истории», — сказал Соловьев.





Он обратил внимание, что поскольку в Играх будет участвовать мало россиян, туда не придется командировать много журналистов из РФ. «Комментаторы, если будет какая-то трансляция, будут делать это не из Парижа, а из Москвы», — полагает собеседник.





Соловьев также порассуждал на тему возможного бойкота Игр со стороны наших медиа: «Нельзя всех журналистов не пускать в Париж. Есть аккредитованные в Европе наши коллеги, которые там живут и постоянно работают. Как их не пускать? Их выгнать теперь оттуда?»





Он заметил, что на спортивных мероприятиях для корреспондента никакой опасности по сути быть не может. «Если французские власти дойдут до такого маразма и идиотизма, чтобы отбирать микрофоны у наших коллег, — посмотрим, как это будет выглядеть. Наш МИД отреагирует адекватно. Но надеюсь, что французские власти не опустятся до такого позорного поведения», — заключил Соловьев.





Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. Не смогут участвовать в соревнованиях атлеты, которые поддерживают СВО, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. Спортсменам из России и Белоруссии также запрещена демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.





Кроме того, организаторы Олимпиады в Париже отозвали разрешения на работу волонтерами, выданные гражданам России. По информации источника ТАСС, это случилось спустя несколько месяцев после отбора и начала обучения. Причина отказа не указывалась.





Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал дискриминацией отказ волонтерам с паспортами России на Олимпиаде-2024. Песков обратил внимание, что среди гостей Игр в Париже будет много русскоговорящих людей. И организаторы Олимпиады «скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее», считает официальный представитель Кремля.