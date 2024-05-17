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ФСБ ликвидировала в Карачаево-Черкесии террориста, готовившего атаку на силовиков
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При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем undefined
Новости

ФСБ ликвидировала в Карачаево-Черкесии террориста, готовившего атаку на силовиков

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем

В ауле в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) силовики ликвидировали террориста. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Отмечается, что гражданин России готовил нападения на правоохранителей.


В ФСБ уточнили, что оперативные мероприятия силовики провели в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР. На конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации 1998 года рождения, добавили в ведомстве. 


В ФСБ подчеркнули, что во время задержания мужчина «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».


В ночь на 22 апреля трех полицейских обстреляли неизвестные в Карачаево-Черкесии. Двое правоохранителей погибли на месте, еще один ранен, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. 

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#карачаево-черкесия #террористы #фсб
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