Путин заявил, что у России нет планов взять Харьков

Планов взять Харькова на сегодняшний день у России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во время своего рабочего визита в китайский Харбин.





Президент добавил, что операция ВС РФ на Харьковском направлении — это ответ на обстрелы российских регионов, вина лежит на властях Украины. Путин подчеркнул, что российские войска добиваются успехов каждый день.





Также он заявил, что Китай искренне стремится к решению украинского кризиса. Президент отметил, что РФ не допустит предъявления ей ультиматумов в вопросе урегулирования конфликта.





Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации, добавил Путин.





Президент России совершает свой первый после переизбрания зарубежный визит. Путин 16 мая встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а 17 мая прибыл в Харбин.