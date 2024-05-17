Новости
Новости 18+
St
Путин заявил, что у России нет планов взять Харьков
18+
Глава государства отметил, что операция ВС РФ на Харьковском направлении — это ответ на обстрелы регионов РФ undefined
Новости

Путин заявил, что у России нет планов взять Харьков

Глава государства отметил, что операция ВС РФ на Харьковском направлении — это ответ на обстрелы регионов РФ

Планов взять Харькова на сегодняшний день у России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во время своего рабочего визита в китайский Харбин. 


Президент добавил, что операция ВС РФ на Харьковском направлении — это ответ на обстрелы российских регионов, вина лежит на властях Украины. Путин подчеркнул, что российские войска добиваются успехов каждый день.


Также он заявил, что Китай искренне стремится к решению украинского кризиса. Президент отметил, что РФ не допустит предъявления ей ультиматумов в вопросе урегулирования конфликта. 


Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации, добавил Путин.


Президент России совершает свой первый после переизбрания зарубежный визит. Путин 16 мая встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а 17 мая прибыл в Харбин. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудили Украину

Он подчеркнул, что «вечернее общение» заняло около четырех часов 16 мая 2024
Dailystorm - Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в неформальной обстановке обсудили Украину
#си цзиньпин #сво #харьков #китай #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии