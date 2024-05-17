Губерниев — о запрете журналистам из России использовать символику страны на Олимпиаде: Наши все равно туда не поедут

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о запрете для российских журналистов использовать символику страны на Олимпиаде-2024. По словам Губерниева, число представителей отечественных СМИ в Париже будет минимальным, поэтому даже о бойкоте в ответ на санкции МОК нет смысла рассуждать.





«А зачем бойкотировать то, куда [наши] журналисты не поедут?» — задался вопросом Губерниев в общении с корреспондентом Daily Storm.





«Туда [на Олимпиаду] вряд ли много кто поедет [из российских медиа]. ТВ — точно нет. Может, отдельные пишущие [журналисты], но там всегда с бюджетом [их изданий] проблемы», — добавил спортивный комментатор.





Он напомнил, что у российских телевизионщиков из-за введенных ранее санкций как не было права на трансляцию Олимпиады-2024, так и нет. При этом Губерниев признался, что не сожалеет о пропуске Игр в Париже. «Я раньше сожалел — теперь уже совсем нет», — сказал собеседник.





О том, что российским журналистам не разрешено использовать символику страны на Олимпиаде в Париже, написал ТАСС, ссылаясь на Международный олимпийский комитет (МОК). В организации пояснили свое решение тем, что «к сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам».





Глава Союза журналистов Владимир Соловьев в разговоре с Daily Storm назвал подобное решение МОК «идиотским и позорным». Соловьев обратил внимание, что поскольку в Олимпиаде будет участвовать мало россиян, туда не придется командировать много журналистов из РФ. Он также выразил надежду, что «французские власти не опустятся до такого позорного поведения».





Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в нейтральном статусе. Не смогут участвовать в соревнованиях атлеты, которые поддерживают СВО, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. Спортсменам из России и Белоруссии также запрещена демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.





По мнению главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе унизительно. Винер назвала спортсменов, желающих поехать в Париж, «бомжами без флага». Однако Губерниев вступился за атлетов. Комментатор рассказал «Чемпионату», что намерен болеть за наших спортсменов, которые поедут и будут выступать на Олимпиаде. «Будем надеяться, что таковых окажется достаточно много, чтобы мы смогли порадоваться», — отмечал Губерниев.





Организаторы Олимпиады в Париже ранее отозвали разрешения на работу волонтерами, выданные гражданам России. По сведениям источника ТАСС, это произошло спустя несколько месяцев после отбора и начала обучения. Причина отказа не указывалась. В Кремле назвали дискриминацией отказ волонтерам с паспортами РФ на Олимпиаде-2024.