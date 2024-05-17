Футболист «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

29 февраля Промес был задержан. Он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, но футболист был задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию.





14 февраля суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков* и избрал ему меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Отмечается, что преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена.





Кроме того, в 2020 году футболист на семейной вечеринке нанес двоюродному брату удар ножом. 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил игрока к 18 месяцам тюрьмы. Он был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах.