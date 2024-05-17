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Футболист «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае
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Предположительно, его выпустили под залог undefined
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Футболист «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

Предположительно, его выпустили под залог

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае, пишет газета De Telegraaf. 


Отмечается, что футболист освобожден из тюрьмы на определенных условиях и сможет ожидать решения суда об экстрадиции на свободе. По данным издания «Спорт-Экспресс», игрока выпустили под залог.

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29 февраля Промес был задержан. Он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, но футболист был задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию.


14 февраля суд в Амстердаме признал нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков* и избрал ему меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Отмечается, что преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. 


Кроме того, в 2020 году футболист на семейной вечеринке нанес двоюродному брату удар ножом. 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил игрока к 18 месяцам тюрьмы. Он был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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