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Минобороны отчиталось, что ВС РФ заняли 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю
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Ранее сообщалось о переходе под контроль России свыше 200 квадратных километров территории undefined
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Минобороны отчиталось, что ВС РФ заняли 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю

Ранее сообщалось о переходе под контроль России свыше 200 квадратных километров территории

Российские силы взяли под свой контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Ранее в этот день глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска освободили свыше 200 квадратных километров территории в регионе. Сейчас проходят зачистки по городу Волчанск, добавил он.

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15 мая стало известно, что группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России. В последние дни оно регулярно сообщает о продвиженииВооруженных сил РФ в Харьковской области.


10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале российского наступления в Харьковской области. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенными пунктами в регионе. 


13 мая Генштаб ВСУ признал тактический успех российских войск на Харьковском направлении. Через несколько дней Зеленский высказал опасения, что Украина может потерять Харьков.

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Глава государства отметил, что операция ВС РФ на Харьковском направлении — это ответ на обстрелы регионов РФ 17 мая 2024
Dailystorm - Путин заявил, что у России нет планов взять Харьков
#всу #вс рф #харьковская область
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