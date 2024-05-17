Минобороны отчиталось, что ВС РФ заняли 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю

Российские силы взяли под свой контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в этот день глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска освободили свыше 200 квадратных километров территории в регионе. Сейчас проходят зачистки по городу Волчанск, добавил он.
15 мая стало известно, что группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Глубокое и село Лукьянцы в Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России. В последние дни оно регулярно сообщает о продвиженииВооруженных сил РФ в Харьковской области.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале российского наступления в Харьковской области. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населенными пунктами в регионе.
13 мая Генштаб ВСУ признал тактический успех российских войск на Харьковском направлении. Через несколько дней Зеленский высказал опасения, что Украина может потерять Харьков.