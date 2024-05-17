Горел ресторан, люди живы, но напуганы: подробности о пожаре около аэропорта Минеральных Вод

Зданием, пылающим около аэропорта Минеральных Вод, оказался ресторан. Об этом Daily Storm рассказала сотрудница кафе, находящегося внутри воздушной гавани. По словам очевидицы, огонь полностью уничтожил деревянную постройку.





«Горит объект, который еще не был сдан в эксплуатацию. Туда уже завезли мебель. Ресторан должен быть. Он находится между двумя терминалами — между внутренними вылетами и прилетами. То есть он независим от здания аэропорта. И он прям дотла сгорел. Потому что там деревянная конструкция вся», — сообщила очевидица пожара.





Она заверила, что в результате пожара никто не пострадал: «Потому что на этом объекте никого не было, насколько я знаю. Ресторан не рабочий, его еще не открывали».





На работу терминала ЧП не повлияло. В пресс-службе аэропорта уточнили, что «возгорание произошло в строящемся сооружении на привокзальной площади».





В МЧС заявляли, что площадь пожара на кровле двухэтажного здания составляет 150 квадратных метров. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение безопасности при огневых работах, сообщили ТАСС в оперативных службах. Пожар уже ликвидирован.