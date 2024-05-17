Новости
Новости 18+
St
По делу главы тульской миграционной службы МВД задержали 15 человек
18+
Задержаны также четыре человека из руководства МВД undefined
Новости

По делу главы тульской миграционной службы МВД задержали 15 человек

Задержаны также четыре человека из руководства МВД

Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело. Он задержан. Всего же 15 человек задержаны в регионе по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.


По данным РБК, помимо Дениса Оськина, в УМВД задержали его зама, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ, а также начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ.


В отношении руководства начата служебная проверка.


По версии следствия, фигуранты дела и ряд неустановленных лиц организовали незаконное пребывание в России по меньшей мере 700 иностранцев, за плату помогая им с постановкой на учет, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание, а также с получением гражданства.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#задержание #тульская область #нелегальная миграция
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии