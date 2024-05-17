По делу главы тульской миграционной службы МВД задержали 15 человек

Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело. Он задержан. Всего же 15 человек задержаны в регионе по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.





По данным РБК, помимо Дениса Оськина, в УМВД задержали его зама, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ, а также начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ.





В отношении руководства начата служебная проверка.





По версии следствия, фигуранты дела и ряд неустановленных лиц организовали незаконное пребывание в России по меньшей мере 700 иностранцев, за плату помогая им с постановкой на учет, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание, а также с получением гражданства.