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Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
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Ранее документ одобрила Верховная рада undefined
Новости

Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Ранее документ одобрила Верховная рада

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для мобилизации их в зону боевых действий. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. 


Участвовать в боевых действиях не могут те, кто совершил преступления против нацбезопасности Украины, или же особо тяжкие преступления. Кроме того, под запрет подпадают осужденные против половой свободы и неприкосновенности, террористы, а также признанные виновными в ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.


Документ также устанавливает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО. 


Всеобщая мобилизация и военное положение на территории Украины действуют с 24 февраля 2022 года. Власти страны регулярно продлевают меры.

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#владимир зеленский #осужденные #мобилизация
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