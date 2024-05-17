Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для мобилизации их в зону боевых действий. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.





Участвовать в боевых действиях не могут те, кто совершил преступления против нацбезопасности Украины, или же особо тяжкие преступления. Кроме того, под запрет подпадают осужденные против половой свободы и неприкосновенности, террористы, а также признанные виновными в ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.





Документ также устанавливает уголовную ответственность за уклонение от прохождения контрактной военной службы для освобожденных в связи с этим по УДО.





Всеобщая мобилизация и военное положение на территории Украины действуют с 24 февраля 2022 года. Власти страны регулярно продлевают меры.