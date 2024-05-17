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В Петербурге около Академии связи имени Буденного прогремел взрыв
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По предварительной информации, пострадали семь человек undefined
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В Петербурге около Академии связи имени Буденного прогремел взрыв

По предварительной информации, пострадали семь человек

Взрыв прогремел около Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.


Telegram-канал «112» пишет, что взрыв произошел в самой академии, причины пока устанавливаются. По информации канала «78», взорвался учебный боеприпас, однако некоторые Telegram-каналы также пишут о беспилотнике.


По неподтвержденным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы.

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#взрыв #петербург #боеприпасы
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