WSJ: Украина попросила США разрешить использовать американское оружие для ударов по России

Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование поставленного американского оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщила 17 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников и представителей Пентагона.





Кроме того, Киев попросил помощи Вашингтона в определении целей на территории России, по которым можно нанести удары, используя собственное оружие, пишет издание.





Запрос был сделан на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении американской администрации. Украина попросила США о помощи в связи с продвижением Российской армии в Харьковской области. WSJ пишет, что это крупнейшие территориальные приобретения РФ за последние полтора года.