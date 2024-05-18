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WSJ: Украина попросила США разрешить использовать американское оружие для ударов по России
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Кроме того, Киев обратился к Вашингтону с просьбой помочь определить цели в РФ, по которым можно ударить собственным оружием undefined
Новости

WSJ: Украина попросила США разрешить использовать американское оружие для ударов по России

Кроме того, Киев обратился к Вашингтону с просьбой помочь определить цели в РФ, по которым можно ударить собственным оружием

Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование поставленного американского оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщила 17 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников и представителей Пентагона.


Кроме того, Киев попросил помощи Вашингтона в определении целей на территории России, по которым можно нанести удары, используя собственное оружие, пишет издание.


Запрос был сделан на прошлой неделе и сейчас находится на рассмотрении американской администрации. Украина попросила США о помощи в связи с продвижением Российской армии в Харьковской области. WSJ пишет, что это крупнейшие территориальные приобретения РФ за последние полтора года.

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Соединенные Штаты публично выступают против ударов Украины по России с применением американского оружия. 17 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил, что политика Вашингтона в этом вопросе не изменилась.

Путин заявил, что у России нет планов взять Харьков

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Dailystorm - Путин заявил, что у России нет планов взять Харьков
#украина #сша #рф
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