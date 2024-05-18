В Ростовской области водителя эвакуатора задержали за убийство восьмилетней девочки

Правоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Ростовской области по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает областное управление Следственного комитета России.





Днем 17 мая в станице Ольгинской ребенок пошел в магазин и не вернулся. Оперативники МВД установили, что девочку посадил в свою машину водитель эвакуатора. Мужчину задержали, позже в лесополосе недалеко от станицы нашли тело девочки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





На допросе подозреваемый полностью признал вину. По словам мужчины, он проезжал по станице, увидел незнакомого ребенка, предложил подвезти его до дома, затем вывез в безлюдное место и убил, рассказали в Следственном управлении СКР по Ростовской области. Следствие попросило суд арестовать подозреваемого. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.