На фестивале «Московская весна» у Гольяновского пруда показали спектакль «Песни Победы»

На фестивале группы по 25-30 человек проходили различные испытания: прыгали через канат, пробегали по тропинке из кувшинок, играли в необычный гольф.





Гости также встретили 9 Мая на фестивале. Здесь читали военные стихи, пели «Катюшу» и «Три танкиста», смотрели премьерный спектакль Сергея Котюха «Песни Победы». Дети создавали открытки и клеили макеты самолетов. Самых маленьких гостей ждали аттракционы.





Тех, кто проголодался, ожидали в шале и на кулинарных мастер-классах. Здесь, например, рассказывали, как приготовить форель на гриле и уху по-гагарински. Гостям также показывали, как можно по-разному приготовить шашлык из телятины.





А еще посетители могли изготовить подарок для военных, участвующих в СВО, и жителей новых регионов.





Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта.