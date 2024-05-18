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На фестивале «Московская весна» у Гольяновского пруда показали спектакль «Песни Победы»
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Здесь также читали военные стихи, пели «Катюшу» и «Три танкиста» undefined
Новости

На фестивале «Московская весна» у Гольяновского пруда показали спектакль «Песни Победы»

Здесь также читали военные стихи, пели «Катюшу» и «Три танкиста»

Май — это не только сирень и первые грозы, но и традиционный фестиваль «Московская весна» с его бесчисленными праздничными концертами, кулинарными шоу и спортивными состязаниями. В 2024 году праздник прошел сразу на 27 площадках, одна из них располагалась у Гольяновского пруда. 

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На фестивале группы по 25-30 человек проходили различные испытания: прыгали через канат, пробегали по тропинке из кувшинок, играли в необычный гольф. 


Гости также встретили 9 Мая на фестивале. Здесь читали военные стихи, пели «Катюшу» и «Три танкиста», смотрели премьерный спектакль Сергея Котюха «Песни Победы». Дети создавали открытки и клеили макеты самолетов. Самых маленьких гостей ждали аттракционы.  


Тех, кто проголодался, ожидали в шале и на кулинарных мастер-классах. Здесь, например, рассказывали, как приготовить форель на гриле и уху по-гагарински. Гостям также показывали, как можно по-разному приготовить шашлык из телятины.  


А еще посетители могли изготовить подарок для военных, участвующих в СВО, и жителей новых регионов. 


Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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