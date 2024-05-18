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Зеленский рассказал о самом большом преимуществе России в конфликте
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Украинский президент также назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом в новом наступлении undefined
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Зеленский рассказал о самом большом преимуществе России в конфликте

Украинский президент также назвал продвижение ВС РФ в Харьковской области первым шагом в новом наступлении

Россия может использовать любое оружие для ударов по территории Украины, а та не может применять западные вооружения для таких же ударов по РФ, это самое большое преимущество Москвы в конфликте. Об этом в интервью Agence France-Presse заявил президент Украины Владимир Зеленский.


Глава украинского государства также сказал, что Запад боится возможного проигрыша России, но не хочет и поражения Украины. Зеленский назвал это абсурдной ситуацией. По его словам, Киев хочет «справедливого мира» для себя, а Запад хочет окончания конфликта, что является для него справедливым миром.


Сейчас у Украины есть 25% необходимых ей средств противовоздушной обороны, Вооруженным силам страны также нужно 120-130 современных западных боевых самолетов для «достижения паритета» с РФ, в том числе истребителей F-16, рассказал Зеленский. Продвижение российских войск в Харьковской области — лишь первый шаг в новом наступлении, оно может состоять из нескольких волн, добавил он.

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