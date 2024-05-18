Российские войска взяли село Старица в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщает Министерство обороны России.





Старица расположена к юго-западу от города Волчанска. 10 мая, после начала продвижения российских сил, украинские власти объявили об эвакуации жителей города и соседних населенных пунктов. Через пять дней Генштаб ВСУ заявил об отводе войск на отдельных участках в районе Волчанска.





Президент России Владимир Путин 17 мая назвал операцию ВС РФ на Харьковском направлении ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины. По словам главы государства, у России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова.