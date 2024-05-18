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Российские войска взяли село Старица в Харьковской области
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Силы группировки «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника undefined
Новости

Российские войска взяли село Старица в Харьковской области

Силы группировки «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщает Министерство обороны России.


Старица расположена к юго-западу от города Волчанска. 10 мая, после начала продвижения российских сил, украинские власти объявили об эвакуации жителей города и соседних населенных пунктов. Через пять дней Генштаб ВСУ заявил об отводе войск на отдельных участках в районе Волчанска.


Президент России Владимир Путин 17 мая назвал операцию ВС РФ на Харьковском направлении ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины. По словам главы государства, у России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова.

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Минобороны отчиталось, что ВС РФ заняли 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю

Ранее сообщалось о переходе под контроль России свыше 200 квадратных километров территории 17 мая 2024
Dailystorm - Минобороны отчиталось, что ВС РФ заняли 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю
#сво #минобороны рф #харьковская область
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