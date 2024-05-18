Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб в нескольких преступлениях: «организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ)», «разжигании национальной вражды и ненависти на Украине» и «незаконном препятствии протестным акциям в 2013-2014 годах».





Одной из главных задач российской Федеральной службы безопасности было «недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО», так как это «угрожало» планам России «включить в свой состав территории бывших советских республик», сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.





По версии ведомства, Бортников разработал план по подавлению протестных акций на Украине, чтобы удержать у власти тогдашнее руководство страны. Конечной целью было дальнейшее установление контроля над частью территории Украины под предлогом «гражданского противостояния». Руководство РФ «заранее спланировало» отказ украинского руководства от евроинтеграции и разработало сценарии силового разгона протестующих, в октябре 2013 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев инструктировал Совет национальной безопасности и обороны Украины «с максимальной жестокостью» бороться с митингующими, утверждают в ГБР.