Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб в нескольких преступлениях: «организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ)», «разжигании национальной вражды и ненависти на Украине» и «незаконном препятствии протестным акциям в 2013-2014 годах».
Одной из главных задач российской Федеральной службы безопасности было «недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО», так как это «угрожало» планам России «включить в свой состав территории бывших советских республик», сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По версии ведомства, Бортников разработал план по подавлению протестных акций на Украине, чтобы удержать у власти тогдашнее руководство страны. Конечной целью было дальнейшее установление контроля над частью территории Украины под предлогом «гражданского противостояния». Руководство РФ «заранее спланировало» отказ украинского руководства от евроинтеграции и разработало сценарии силового разгона протестующих, в октябре 2013 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев инструктировал Совет национальной безопасности и обороны Украины «с максимальной жестокостью» бороться с митингующими, утверждают в ГБР.
В ноябре-декабре 2013 года СБУ «по заданию Бортникова» определила уровень террористической угрозы на Украине как «потенциальный», чем фактически приравняла протестующих к террористам. Основанием для такого решения были ложные докладные записки главы департамента защиты национальной государственности СБУ, согласованные тогдашним главой ведомства Александром Якименко.
В декабре 2013-го командующий внутренними войсками МВД «по указанию» заместителя командующего внутренними войсками МВД РФ (тогда эту должность занимал Виктор Золотов) начал подготовку к силовому разгону активистов, запросив у Минобороны Украины 10 тысяч гранатометных выстрелов ВОГ-25. В Киев по приглашению Якименко прибыли 20 сотрудников ФСБ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдану, заявили в ГБР. Главные протесты развернулись на майдане Незалежности.
В 2022 году бывший главы СБУ и департамента защиты национальной государственности ведомства перешли на сторону России, их судят за госизмену в условиях военного положения.
В Государственном бюро расследований Украины добавили, что направили уведомления о подозрении и вызове по повестке на официальную электронную почту ФСБ.
Протесты на майдане Незалежности в Киеве и в других регионах Украины начались из-за того, что президент страны Виктор Янукович приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Протесты переросли в конфликт с применением огнестрельного оружия и привели к смене власти в стране. Более 100 демонстрантов погибли, жертвами также стали свыше 10 полицейских.