НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае приостановил работу после падения беспилотников на территорию предприятия, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.





Ночью в оперативном штабе региона заявили о падении одного украинского дрона на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Глава Славянского района Роман Синяговский позже уточнил, что на предприятии упали шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.





Труднев рассказал ТАСС, что «в этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше». Заряды начинили поражающими элементами в виде стальных шариков.