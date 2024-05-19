Новости
Новости 18+
St
НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников
18+
Власти сообщили, что на территории предприятия упали шесть дронов undefined
Новости

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников

Власти сообщили, что на территории предприятия упали шесть дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае приостановил работу после падения беспилотников на территорию предприятия, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.


Ночью в оперативном штабе региона заявили о падении одного украинского дрона на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. Глава Славянского района Роман Синяговский позже уточнил, что на предприятии упали шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.


Труднев рассказал ТАСС, что «в этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше». Заряды начинили поражающими элементами в виде стальных шариков.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Всего в небе над Краснодарским краем за ночь сбито 57 украинских беспилотников, сообщило ранее Министерство обороны России. В небе над Крымом средства ПВО перехватили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник, над Белгородской областью — еще три.

Средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в небе над тремя регионами России

Цели поражены в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области 19 мая 2024
Dailystorm - Средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник в небе над тремя регионами России
#происшествие #краснодарский край #нпз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии