На фестивале «Московская весна» на Тверской площади детей учили делать скворечники

Детям были доступны многочисленные мастер-классы, например ботанический, на котором малышам рассказывали, как помочь природе. Они собственными руками изготавливали и раскрашивали скворечники.





Если оставались свободные места, в мастер-классах могли участвовать и взрослые. Посетители рисовали в технике гжели, украшали подставки под горячее, гостям также рассказывали о русских художниках.





Посетителей радовали и концертами. Например, 10 мая на фестивале выступили ребята из детской вокальной студии «Волшебные нотки».





На каждой площадке фестиваля работал пункт по сбору посылок для жителей новых регионов. Был такой и на Тверской площади.





Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта.