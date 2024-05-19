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На фестивале «Московская весна» на Тверской площади детей учили делать скворечники
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Гости также рисовали в технике гжели, украшали подставки под горячее undefined
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На фестивале «Московская весна» на Тверской площади детей учили делать скворечники

Гости также рисовали в технике гжели, украшали подставки под горячее

В столице завершился фестиваль «Московская весна». Одна из площадок располагалась на Тверской площади. Здесь можно было увидеть и розы, и петунии, и алиссумы, и другие цветы. Вся площадка превратилась в один большой цветущий сад. 

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Детям были доступны многочисленные мастер-классы, например ботанический, на котором малышам рассказывали, как помочь природе. Они собственными руками изготавливали и раскрашивали скворечники.  


Если оставались свободные места, в мастер-классах могли участвовать и взрослые. Посетители рисовали в технике гжели, украшали подставки под горячее, гостям также рассказывали о русских художниках. 


Посетителей радовали и концертами. Например, 10 мая на фестивале выступили ребята из детской вокальной студии «Волшебные нотки». 


На каждой площадке фестиваля работал пункт по сбору посылок для жителей новых регионов. Был такой и на Тверской площади.  


Все подробности об этой площадке, а также о том, какие еще мероприятия готовят, чтобы порадовать жителей и гостей Москвы, можно найти на официальном сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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