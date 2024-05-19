Умер посол Гондураса в России Эльвир Сальгадо

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщил министр иностранных дел республики Энрике Рейна на своей странице в социальной сети X.
Глава МИД Гондураса назвал Сальгадо профессионалом и выразил соболезнования семье посла. Ведомство проводит процедуры по репатриации тела дипломата. Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования. Посольство России в республике отметило, что Сальгадо внес вклад в развитие отношений между Москвой и Тегусигальпой.
Тело посла в его квартире в Замоскворечье нашла 18 мая сотрудница дипмиссии, пишут Telegram-каналы. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание печени. «112» сообщает, что несколько недель назад Сальгадо обращался к врачам с жалобами на боли в спине. Его осмотрели, от госпитализации он отказался.
Сальгадо был послом Гондураса в России с апреля 2023 года. В 2006-2009 годах, во время президентства мужа Кастро Мануэля Селайи, он был послом Гондураса на Кубе. Селайя был свержен в 2009 году в результате госпереворота, к власти пришла Национальная партия. Сиомара Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса в 2021 году.
Посол Гондураса в РФ награжден орденом Франсиско Морасана, Большим серебряным крестом «за выдающиеся заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией в борьбе против государственного переворота».