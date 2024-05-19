Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нейросеть YandexGPT, встроенную в голосовой помощник «Алиса» в умной колонке «Яндекса», «страшным трусом» из-за того, что она не отвечает на вопросы об украинском националисте Степане Бандере и другие.
Первый вопрос был про дату принятия в США закона об изъятии российских активов. Нейросеть ответила, что «еще только учится и не хочет выглядеть глупо», но о других иностранных и российских законах ИИ отвечает «с блеском», написал Медведев в своем Telegram-канале. Второй вопрос был про расположение памятников Бандере на Украине, искусственный интеллект снова ответил, что «только учится». На вопросы о других монументах ИИ дает ответ без проблем. Последний вопрос YandexGPT задали про расстояние между Киевом и Белгородом по прямой (429 километров). YandexGPT ответила верно, но после того как ее спросили об этом снова, «включила дурку», хотя все другие расстояния измеряет правильно.
Медведев задался вопросом о том, что в «Яндексе» боятся «за тех клиентов, кто не любит Россию», боятся, что «данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов». Зампред также спросил, боятся ли разработчики того, что «мир узнает» о существовании памятников Бандере и поймет, что на Украине «нацистский политический режим».
По мнению экс-президента России, ответы YandexGPT, с одной стороны, сильно подрывают доверие к «Яндексу» и его продуктам, с другой — «дает основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами». По мнению политика, «Яндекс» нельзя считать российской компанией.
В начале февраля нидерландская Yandex N.V. объявила о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки — 475 миллиардов рублей. 17 мая Yandex N.V. завершила первый этап сделки по продаже бизнеса в России. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс». Yandex N.V. продала около 68% акций этой компании, еще 3,7% принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии».
Медведев не первый раз высказывает претензии к продуктам «Яндекса». В августе 2023 года он попытался создать с помощью нейросети «Шедеврум» изображения русского и украинца с автоматом в руках. Получилось частично: ИИ создал картинку с русским, но с украинцем «не захотел», поскольку это «противоречит политике приложения». Медведев написал в своем Telegram-канале, что с одной стороны, русских изображают агрессорами и варварами, с другой, «враги, получается, и автомат держать не способны». Зампред Совбеза усомнился в лояльности «Яндекса» к России.