Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нейросеть YandexGPT, встроенную в голосовой помощник «Алиса» в умной колонке «Яндекса», «страшным трусом» из-за того, что она не отвечает на вопросы об украинском националисте Степане Бандере и другие.





Первый вопрос был про дату принятия в США закона об изъятии российских активов. Нейросеть ответила, что «еще только учится и не хочет выглядеть глупо», но о других иностранных и российских законах ИИ отвечает «с блеском», написал Медведев в своем Telegram-канале. Второй вопрос был про расположение памятников Бандере на Украине, искусственный интеллект снова ответил, что «только учится». На вопросы о других монументах ИИ дает ответ без проблем. Последний вопрос YandexGPT задали про расстояние между Киевом и Белгородом по прямой (429 километров). YandexGPT ответила верно, но после того как ее спросили об этом снова, «включила дурку», хотя все другие расстояния измеряет правильно.





Медведев задался вопросом о том, что в «Яндексе» боятся «за тех клиентов, кто не любит Россию», боятся, что «данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов». Зампред также спросил, боятся ли разработчики того, что «мир узнает» о существовании памятников Бандере и поймет, что на Украине «нацистский политический режим».