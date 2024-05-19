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В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на техника
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Работника госпитализировали с травмой правой ноги undefined
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В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на техника

Работника госпитализировали с травмой правой ноги

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» перед вылетом в Бишкек наехал на техника по выпуску воздушного судна в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.


Работник получил травму правой ноги, его доставили в больницу. Рейс через почти 3,5 часа задержки вылетел в Бишкек, сказано в сообщении. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.


Telegram-каналы пишут, что техник осматривал шасси и подписал документы о том, что все исправно. Ему нужно было сделать еще пару проверок перед стартом, но пилот рейса Екатеринбург — Бишкек не дождался сигнала и начал движение. Команду самолета отстранили, примерно через 3,5 часа по маршруту вылетел другой борт.

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#аэропорт #происшествие #екатеринбург #самолет
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