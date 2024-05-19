В аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на техника

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» перед вылетом в Бишкек наехал на техника по выпуску воздушного судна в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает Уральская транспортная прокуратура.





Работник получил травму правой ноги, его доставили в больницу. Рейс через почти 3,5 часа задержки вылетел в Бишкек, сказано в сообщении. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.





Telegram-каналы пишут, что техник осматривал шасси и подписал документы о том, что все исправно. Ему нужно было сделать еще пару проверок перед стартом, но пилот рейса Екатеринбург — Бишкек не дождался сигнала и начал движение. Команду самолета отстранили, примерно через 3,5 часа по маршруту вылетел другой борт.