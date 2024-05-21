Глава Шебекино удивился критике горожан, призвавших вместо клумб строить укрытия от обстрелов

Глава Шебекино Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте» ранее разместил пост про озеленение города. Чиновник уточнил, что всего в кашпо высадят 3300 цветов. В комментариях под постом местные жители призвали Жданова думать прежде всего о безопасности и заняться укрытиями «вместо этой хрени». Глава Шебекино в общении с Daily Storm удивился критике горожан, заметив, что, несмотря на обстрелы, в райцентре должна идти обычная жизнь.





«Я считаю, что у нас укрытий вполне достаточно. И это процесс, который мы корректируем практически каждый день. Где-то меняем локацию. Где-то добавляем укрытия. Мы не стоим на месте, — заверил нашего корреспондента Жданов. — Жизнь меняется. Каждый день. Поэтому исходя из оперативной обстановки принимаются все решения».





«Критика насчет клумб? Подождите, мы же с вами в магазин ходим. Давайте тогда магазины закроем! Жизнь продолжается. Мы живем. Мы привыкли жить так, чтобы у нас были чистые улицы, хорошие дороги, ухоженные клумбы, открытые магазины, парикмахерские. Вот все, что я перечислил, — у нас все работает», — добавил глава Шебекино.





Он отметил, что ежедневно нужно думать о благоустроенности города, о развитии инфраструктуры. «Чем сегодня отличается Белгород от Москвы? Люди везде живут. И мы живем. Ходим на работу. Я хочу идти по улице и чувствовать себя не дискомфортнее, чем в Москве», — признался Жданов.





В посте чиновника указывается, что в Шебекино продолжаются запланированные работы по благоустройству и озеленению, «несмотря на сложную оперативную обстановку в городе». Жданов сообщил, что коммунальщики уже приступили к установке новых малых архитектурных форм — 33 конструкции общей протяженностью около одного километра украсят обочины автодороги при въезде в Шебекино.





До этого одна из местных жительниц оставила комментарий на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Женщина поинтересовалась у главы региона, когда будет организована безопасность для жителей Шебекино, выразив мнение, что с этой задачей Жданов не справляется.





«Где укрываться в городе Шебекино, где обещанные укрытия? Очень громко в городе, практически круглосуточно!» — написала жительница Шебекино. Там же ей ответил Жданов, который заверил женщину, что «работа по укреплению остановочных павильонов и установке укрытий будет продолжена».