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Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области, погибла женщина
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Еще три человека ранены undefined
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Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области, погибла женщина

Еще три человека ранены

Местная жительница погибла в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.


Он отметил, что трагедия произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.


«В результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — подчеркнул глава региона.


По информации Гладкова, в машине ехали члены одной семьи. Свекровь погибшей получила черепно-мозговую травму, свекр и муж — осколочные ранения разных частей тела. Пострадавшие госпитализированы. 

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