Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области, погибла женщина

Местная жительница погибла в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





Он отметил, что трагедия произошла рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе. Дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира.





«В результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — подчеркнул глава региона.





По информации Гладкова, в машине ехали члены одной семьи. Свекровь погибшей получила черепно-мозговую травму, свекр и муж — осколочные ранения разных частей тела. Пострадавшие госпитализированы.