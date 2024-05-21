Politico: Власти США боятся, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси

Администрация президента США опасается, что власти Ирана могут обвинить их или Израиль в причастности к крушению вертолета, на борту которого находился президент республики Ибрахим Раиси. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.





США внимательно наблюдают за реакцией Тегерана, полагая, что потенциальные обвинения в причастности к инциденту могут привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем.