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Politico: Власти США боятся, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси
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Также в Вашингтоне следят за ситуацией на Ближнем Востоке undefined
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Politico: Власти США боятся, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси

Также в Вашингтоне следят за ситуацией на Ближнем Востоке

Администрация президента США опасается, что власти Ирана могут обвинить их или Израиль в причастности к крушению вертолета, на борту которого находился президент республики Ибрахим Раиси. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.


США внимательно наблюдают за реакцией Тегерана, полагая, что потенциальные обвинения в причастности к инциденту могут привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем.

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Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена с тревогой следила за поисково-спасательной операцией, «часами размышляя о том, как крушение может изменить ситуацию на Ближнем Востоке».


19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. 


20 мая верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Раиси похоронят в Мешхеде 23 мая. Позже стало известно, что нового президента в стране выберут 28 июня. 

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#раиси #политика #иран #сша
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