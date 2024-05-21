Politico: Власти США боятся, что Иран обвинит их в крушении вертолета Раиси

Администрация президента США опасается, что власти Ирана могут обвинить их или Израиль в причастности к крушению вертолета, на борту которого находился президент республики Ибрахим Раиси. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.
США внимательно наблюдают за реакцией Тегерана, полагая, что потенциальные обвинения в причастности к инциденту могут привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена с тревогой следила за поисково-спасательной операцией, «часами размышляя о том, как крушение может изменить ситуацию на Ближнем Востоке».
19 мая Раиси погиб при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан. Жертвами авиакатастрофы также стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
20 мая верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Раиси похоронят в Мешхеде 23 мая. Позже стало известно, что нового президента в стране выберут 28 июня.