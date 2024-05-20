В международном комитете Госдумы предположили, что новый президент Ирана будет совпадать с Россией в стремлении поддерживать многополярный справедливый мир

Президент Ирана Ибрахим Раиси и глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян погибли при крушении вертолета. В течение 50 дней в стране должны пройти внеочередные президентские выборы. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что новый президент Ирана будет совпадать с Россией в стремлении поддерживать многополярный справедливый мир.





«Первое, что в этой связи необходимо отметить, — это то, что Иран является одним из тех государств, которые выступают за многополярный и справедливый мир, против вмешательства крупных держав, стремящихся к гегемонизму, а это США, в дела суверенных государств», — напомнил в беседе с Daily Storm Дмитрий Новиков.





Депутат отметил, что эта линия не только неоднократно обозначалась иранскими властями на всех международных площадках, в том числе в ООН, «но и нашла свое отражение в готовности Ирана вступить в БРИКС и пополнить ряды этого международного объединения, которое также в свою очередь выступает за многополярный и справедливый мир».





«Сотрудничество с Россией и Китаем для Ирана тоже, совершенно очевидно, является приоритетом, что доказано на многосторонних уровнях и на уровнях двусторонних отношений Тегерана с Москвой и Тегерана с Пекином», — добавил он.





Несмотря на активную политическую жизнь Ирана и разные точки зрения местных политиков по некоторым вопросам внутреннего устройства страны, «все эти политические силы, как и ключевые политические силы в России, едины в стремлении поддержать конструкцию нового многополярного справедливого мира», заявил парламентарий. «И каких-либо шансов в ходе следующих президентских выборов прийти на пост президента у представителей сил, которые занимали бы другую точку зрения, просто нет», — считает Новиков.





Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам также напомнил, что в Иране фигура номер один в системе госвласти — это не президент, а верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи: «Политическая система Ирана устроена так, что президент — это очень важная фигура в системе государственной власти, но не фигура номер один, все-таки это фигура номер два».





«Фигура номер один остается на своем месте, и без ее участия также внешнеполитические приоритеты Ирана не были бы определены. Это также является важной гарантией того, что тот курс, который Тегеран выстраивал на мировой арене все последние годы, найдет свое продолжение и в последующем», — заключил Дмитрий Новиков.