Депутат Константин Затулин: Главы Минпросвещения и Минтруда сидят не на своих местах

Во время утверждения состава министров 14 мая депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин не проголосовал за назначение Сергея Кравцова министром просвещения и Антона Котякова — министром труда и социальной защиты. Он объяснил Daily Storm, что оба за время работы не проявили себя на министерской должности.





«Я не считаю, что и тот и другой на высоте своего статуса [хоть раз] пребывали в своих полномочиях, — ответил Затулин. — Лишний раз меня в этом убедила их презентация в ходе выступления [на заседании Думы], поэтому я счел возможным не отдавать свой голос за их кандидатуры».





Против Кравцова во главе Минпросвещения проголосовали 27 депутатов, в том числе и единоросс Николай Брыкин, а против Котякова выступили всего девять парламентариев. Тем не менее оба министра утверждены в своих прежних должностях.





Самым популярным в Думе оказался новый глава Минпромторга Антон Алиханов — он набрал 430 голосов за. Следом за ним идет новый министр транспорта Роман Старовойт с 429 голосами за. При этом больше всего отрицательных отзывов снискали глава Минфина Антон Силуанов (84 голоса против) и Минэкономразвития Максим Решетников (82 голоса против) — их отвергли справедливороссы и коммунисты.