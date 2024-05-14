Место председателя комитета Госдумы по культуре может достаться единороссу Михаилу Романову

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская получила повышение и уходит на должность советника президента России. Бывшие коллеги Ямпольской рассказали Daily Storm, кто, по их мнению, займет вакантную должность в комитете.





Первый зампред комитета Елена Драпеко считает, что место председателя комитета Госдумы по культуре займет только единоросс. Скорее всего, им будет новичок коллектива Михаил Романов.





«Это по партийному пакету место «Единой России». Возможно, это будет новый член комитета от партии Михаил Романов. Он объявился здесь месяц назад неожиданно для нас и для него. Возможен и такой вариант. С Мединским так было — за два месяца его привели к нам в комитет, а потом он ушел министром культуры. Я спрашивала Романова — он молчал, а его коллеги не говорят ничего», — рассказала депутат.





Также, по мнению Драпеко, на роль руководителя комитета мог бы подойти единоросс Александр Шолохов, поскольку он выходец из сферы культуры.





Daily Storm опросил и других членов комитета по культуре. С мнением Драпеко о Романове не согласна депутат от «Единой России» Ольга Германова. Она считает, что найдутся и более подходящие кандидатуры.





«Я Романова даже не знаю. И какое он имеет отношение к культуре? Должен быть человек, хорошо знающий культуру», — высказалась Германова.





Сам Михаил Романов сообщил, что новость о его скором повышении «не соответствует действительности». Александр Шолохов в беседе с Daily Storm предложил пока не делать ставки на кандидатов.





«Я же не «Фонбет», поэтому не надо. Пока этот вопрос не обсуждался», — сказал Шолохов.





14 мая депутаты Госдумы на заседании рассмотрели внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры министров. Действующая глава Министерства культуры Ольга Любимова переизбрана на новый срок.