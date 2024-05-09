Почему Путин почти не говорил с Токаевым на параде?

В Москве прошел парад Победы, на котором присутствовали лидеры нескольких стран. Многие обратили внимание, что во время мероприятия президент России почти не общался с главой Казахстана, зато долго беседовал с лидером Таджикистана Рахмоном.





Политолог Евгений Минченко считает, что Путин с Токаевым успели все обсудить вне камер.





«Уверен, они общались до парада и после. Что выдернули камеры — это ничего не значит. Думаю, эти гадания абсолютно бессмысленны. Со всеми постсоветскими странами есть своя повестка. Пашиняна вообще не было на параде, и тем не менее вчера они с Путиным тоже разговаривали», — заверил Минченко.





Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий напомнил, что Путин уже общался с лидером Казахстана на заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Встреча проходила 8 мая в Кремле.





«С Токаевым вчера он (Путин) больше двух часов беседовал, все вопросы обсудили. А Рахмона вчера не было. Сегодня больше внимания этому лидеру. А вообще наш президент уделял всем внимание последние три дня», — заявил Водолацкий.





Политолог Константин Калачев убежден, что Путин с Рахмоном так долго могли обсуждать две вещи — мигрантов и безопасность.





«Думаю, Путину и Рахмону есть что обсудить — их политические и военные отношения, а также условия пребывания в России граждан Таджикистана. Угроза исламского фундаментализма никуда не ушла как для России, так и для Таджикистана. Все это должно объединять, и думаю, лидеры говорили о том, что все проблемы преодолимы и сотрудничество Таджикистана и России будет только углубляться и нарастать», — предположил Калачев.





После парада Победы Владимир Путин отдельно встретился с президентом Таджикистана. Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с терактом в Крокусе 22 марта.





«Произошла ужасная трагедия. Мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом: с ним надо бороться везде и всюду. Терроризм не имеет национальности, религии и родины. Это глобальная проблема. То, что случилось (в «Крокусе»), — для нас абсолютно неприемлемо, это очень серьезный урон имиджу и культуре нашей нации. Наши спецслужбы все эти годы работали хорошо и продолжают работать», — заявил Рахмон.