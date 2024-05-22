«От нас до Путина — два шага»: депутаты оценили предложение прекратить сдавать ПЦР-тесты в Госдуме

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) предложил отменить сдачу ПЦР-тестов в Госдуме, пишут «Ведомости». ПЦР сдают только те, кто находится в зале, но депутаты постоянно общаются с помощниками, аппаратом Госдумы, водителями, а они не тестируются, пояснил коммунист. Куринный также задался вопросом, «зачем на это тратить государственные деньги». Daily Storm попросил оценить идею Куринного представителей других фракций в Госдуме. В результате большинство парламентариев высказались за то, чтобы продолжить практику сдачи ПЦР-тестов.





Замруководителя фракции «Единой России» Виктор Селиверстов признался, что тестирование — «не всегда удобно, но тем не менее это настоятельная необходимость». «У нас почти каждый ПЦР-тест, когда берем, выявляет одного-двух заболевших», — заявил депутат.





«По-разному бывает. Мы же давно сдаем эти тесты. А те, кто предлагает [отметить ПЦР-тест], — у них язык без костей. Могут предлагать чего угодно. Есть руководство Госдумы, которое уполномочено принимать такие решения. Оно в том числе отвечает за наше здоровье», — считает Селиверстов.





Его однопартиец Евгений Ревенко полагает, что такой вопрос следует обсуждать с профильными специалистами. «Если эксперты определят, что тестирование избыточно, — можно отменить. Но в ином случае депутатам нужно набраться терпения и проходить тестирование. Речь идет не только о здоровье депутатского корпуса, но и о работоспособности нижней палаты. И здесь перестраховка лишней быть не может, несмотря на некоторые неудобства», — заключил Ревенко.





Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов также убежден: лишние меры предосторожности не помешают: «ПЦР-тесты проводятся — зараженные выявляются. Если их не ограничить — то эти инфицированные будут среди других депутатов. Мы сидим рядом, общаемся в одном зале. Вероятность того, что инфицированных будет больше, если их не выявлять, — она очевидна. Если мы видим, что есть риск [заболеть], — почему бы его не избежать?!»





«Конечно, эпидемии той, что была ранее, нет. Но среди депутатов есть заболевшие и есть те, кто бессимптомно переносит. Решение [об отмене ПЦР-тестов] надо принимать, ориентируясь на экспертное мнение и с учетом имеющейся статистики по выявленным заразившимся депутатам», — уверен Нилов.





Представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Елена Драпеко в разговоре с нашим корреспондентом обратила внимание, что руководство Госдумы общается с руководством страны на уровне правительства и президента. «От нас до него — два шага. Депутат, председатель Госдумы — и дальше сразу президент. Мы должны беречь его и правительство — поэтому и делаем ПЦР-тесты. Мы и себя бережем, но все-таки не настолько ценны, как президент. Но все равно проверяемся, потому что на начальной стадии захватить болезнь — одно дело, а когда ты уже болен несколько дней и успел заразить 100 человек — это другое!» — указала Драпеко.





Идею Алексея Куринного поддержал лишь представитель «Новых людей» Олег Леонов: «Учитывая то, что я на бытовом уровне вижу эпидемиологическую обстановку, — смысла в этих тестах нет. Ухудшится у нас обстановка — к этому можно вернуться. Порой положительный результат ПЦР-теста — сюрприз для самих людей. У меня был случай, когда при положительном результате теста я себя прекрасно чувствовал. А на следующий день в «Гемотесте» сдал ПЦР — и он был отрицательный. Есть еще всякие погрешности тестов, когда абсолютно здоровые люди вдруг получают положительный результат».





Депутаты каждую неделю по понедельникам с 08:00 до 11:00 перед неделей пленарных заседаний сдают ПЦР-тесты в Госдуме. Во время пандемии COVID-19 в нижней палате парламента ограничивали проход граждан, а депутаты должны были проходить ПЦР-тестирование перед пленарными заседаниями.





Потом, по мере снижения заболеваемости, практика сдачи ПЦР-тестов в Госдуме прекратилась. Снова парламентарии начали сдавать тесты на COVID-19 перед пленарными заседаниями в ноябре 2023 года.





Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 21 мая заявил, что за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%. Рост зафиксирован в 53 субъектах, в том числе в 21 регионе, где показатель превышает средний по стране. По сведениям оперштаба, за прошлую неделю от последствий ковида скончались 54 человека, были госпитализированы 2469 пациентов по всей России. В том числе в Москве выявлено 1915 случаев заражения, что на 54% больше, чем за неделю до этого.