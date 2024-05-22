Депутат Кара-оол: Ветеранам СВО, участвующим в праймериз ЕР в Туве, угрожают

Вице-спикер Госдумы, депутат от Республики Тува Шолбан Кара-оол в соцсетях 21 мая сообщил, что ветеранам СВО, выдвинувшим свои кандидатуры на праймериз «Единой России» в регионе, угрожают «люди в черных пиджаках» и заставляют сниматься с предварительного голосования. Партийцы из региона, в свою очередь, заверяют, что такого не может быть.





«В Туве на выборы в парламент проявили желание баллотироваться участники СВО. <…> Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО, угрожая им выдать волчий билет, если они не снимут свои имена с праймериз «Единой России», — написал в своем Telegram-канале парламентарий.





Кого именно он имеет в виду под «людьми в черных пиджаках» — неизвестно. Шолбан Кара-оол не ответил на звонок Daily Storm и на сообщение корреспондента в Telegram.





За праймериз «Единой России» в Туве отвечает замсекретаря регионального отделения партии Кан-оол Даваа. В своем Telegram-канале он пояснил, что в предварительном голосовании действительно участвуют 13 участников СВО, но снять их кандидатуры невозможно, прошли сроки.





«Процедура предварительного голосования на данном этапе исключает какую-либо возможность снятия любого кандидата, даже исключение его из бюллетеня невозможно», — сообщил Кан-оол Даваа.





Он допустил, что утечка подобной информации в соцсетях может быть провокацией и слухом.





«Сталкивать между собой людей, делить кандидатов на своих или чужих — недопустимо», — написал замсекретаря регионального отделения партии.





Пресс-секретарь главы Тувы Оюма Кошкендей рассказала Daily Storm, что никто из участников праймериз не может отозвать свою кандидатуру на данном этапе. «Сейчас по срокам, согласно условиям проведения праймериз, этого нельзя делать. Наш вице-спикер как член высшего совета партии наверняка должен быть об этом знать», — поделилась с Daily Storm она.





Председатель Верховного Хурала Тувы Кан-оол Даваа также сообщил, что всего в праймериз участвуют 183 кандидата. 13 из них — участники СВО.





Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что участники СВО, выдвинувшие свои кандидатуры на праймериз «Единой России», автоматически получат дополнительные 25% голосов к своему результату. Предварительное голосование партия проводит перед предстоящими региональными выборами в сентябре.





Перминов также отметил, что при подаче заявки у участников СВО есть выбор, указывать свой статус в заявлении или нет.