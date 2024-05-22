В КПРФ усомнились, что Зюганов и Ходорковский пили водку в Швейцарии почти 30 лет назад

Бизнесмен Михаил Ходорковский (признан иноагентом) заявил в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом), что лидер КПРФ, кандидат в президенты России Геннадий Зюганов пил с ним водку в гостиничном номере в Давосе на экономическом форуме в феврале 1996 года. По словам экс-главы компании ЮКОС, выпить предложил именно Зюганов. Они «поговорили в целом про планы» кандидата, политик назвал Ходорковского хорошим управленцем и пообещал «оставить гендиректором», но уже в национализированном бизнесе. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко усомнился в этом.





«В принципе, это абсолютно невозможно, это глупость полная. Площадка Давоса достаточно небольшая. Может, в гостинице по коридорам мимо проходили. Может, Ходорковский сидел в зале, когда выступал Зюганов», — сказал Daily Storm Ющенко. По его словам, «лично Зюганов никаких контактов с Ходорковским не имел».





«У Зюганова и Ходорковского нет ничего общего с точки зрения развития политической программы, точек соприкосновения. Ради чего можно беседовать?» — задался вопросом представитель лидера КПРФ.





Он сказал, что встреча Ходорковского и Зюганова была невозможна еще и из-за того, что последний — «очень мудрый политик с очень сильным политическим чутьем», а также из-за пристального внимания СМИ.





Ходорковский в интервью сказал, что после встречи понял, что «школьный учитель» Зюганов «никакого отношения к государственному строительству не имеет», вспомнил переход «от совка к России» в 1991 году и связался с бизнесменом Борисом Березовским, чтобы решить эту проблему. По словам бизнесмена, Зюганов «был уверен в своей победе больше, чем до и после Давоса».





«Что касается его впечатления — это его личное впечатление. Где сейчас Ходорковский, а где — Геннадий Андреевич Зюганов, который является флагманом всей политики с 1990-х, и сегодня с его мнением считается в том числе президент?» — ответил Ющенко.





«Обычная манипуляция человека, озлобленного потерей награбленного и пытающегося обелить себя», — добавил он.





Ющенко посоветовал Ходорковскому рассказать об убитом в июне 1998 года мэре Нефтеюганска Владимире Петухове. За организацию убийства пожизненный срок получил экс-глава отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. По версии следствия, Пичугин совершил преступление по указанию вице-президента компании Леонида Невзлина (признан иноагентом), того тоже приговорили к пожизненному лишению свободы. Следственный комитет заочно обвиняет в организации убийства Петухова и самого Ходорковского.





Бизнесмен уже рассказывал о встрече с Зюгановым в отеле в Давосе в своей книге «Тюрьма и воля» (2013). Он написал, что лидер компартии зашел к нему «в гости», чтобы «успокоить». По утверждению Ходорковского, Зюганов в случае избрания президентом пообещал «не разбрасываться такими кадрами», как он, и назначить «гендиректором крупного народно-хозяйственного комплекса». В своей книге бизнесмен, как и в интервью Дудю, подверг сомнению экономическую программу Зюганова. На это Ющенко ответил Daily Storm, что «бумага все стерпит, тем более когда это кем-то оплачивается».