Сардана Авксентьева и Владислав Даванков могут стать оппонентами Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

«Новые люди» могут выставить бывшего мэра Якутска Сардану Авксентьеву и экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Также одним из кандидатов является депутат Госдумы и экс-кавээнщик Сангаджи Тарбаев.





Сардана Авксентьева и Владислав Даванков могут стать оппонентами Беглова на выборах главы Петербурга. Об этом Daily Storm рассказала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, комментируя возможное выдвижение экс-кавээнщика Сангаджи Тарбаева.





«Мы рассматриваем несколько кандидатур на предстоящих выборах. И конечно, в том числе наших Сардану Владимировну и Владислава Андреевича. У них есть управленческий опыт, понимание процессов и устройства городского хозяйства, особенно у Сарданы Владимировны», — сообщила Горячева.





По ее словам, окончательное решение еще предстоит принять на партийном собрании.





В апреле Владислав Даванков заявил Daily Storm, что новолюды обязательно выдвинут в губернаторы местного представителя, поскольку «Петербург поймет только петербуржец». Сам Даванков родом из Смоленска, Сардана Авксентьева — из Якутии, а Сангаджи Тарбаев — уроженец Калмыкии.