Чиновники вместо сирот на Олимпиаде и обвинения в дискредитации армии. Чем запомнилась Наталья Комарова на посту главы Югры?

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подала в отставку спустя 14 лет правления. Утром 30 мая она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила об уходе. Комарова прославилась не только как единственная женщина-губернатор в России за последние годы, но и как автор спорных заявлений и участница ряда скандалов.
Начало карьеры — чиновники вместо сирот на Олимпиаде и перинатальный центр за 18 миллиардов
1 марта 2010 года депутаты окружной думы ХМАО единогласно проголосовали за наделение Комаровой полномочиями губернатора, чью кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Еще в свой первый губернаторский срок Комарова несколько раз привлекла к себе внимание СМИ.
В 2014 году по федеральным каналам прозвучало заявление, что глава Югры Наталья Комарова привезла на Олимпиаду в Сочи детей-сирот в бизнес-классе правительственного самолета. Однако позже выяснилось, что в поездку на сумму почти в пять миллионов рублей отправились лишь пять сирот. Несколько десятков мест в самолете заняли различные госслужащие региона.
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и депутаты Госдумы взяли ситуацию на контроль. После скандала Комарова лично объясняла, что она и чиновники не тратили бюджетные деньги и платили за поездку из своих карманов.
«Я ездила на Олимпиаду за собственные деньги, специально, чтобы потом не было разговоров. Но это бесполезно, все равно кто-то что-то скажет. У нас делегация 49 человек, за них заплатил бюджет — проезд, проживание и посещение Игр. <...> Мы заполнили весь самолет и за остальных из бюджета не платили. Не все 49 человек — дети-сироты, боже сохрани, всего, по-моему, пять ребятишек, остальные — учителя, врачи, тренеры, ветераны», — заявила тогда Комарова.
Однако накануне губернаторских выборов ОНФ снова обратил внимание на действия местной администрации. Активисты усомнились в честности проведения тендера на постройку перинатального центра в Сургуте. Они утверждали, что выигравшая тендер организация является офшорной, и ее привлечение к работам обойдется в 18 миллиардов рублей. Исходя из расчетов ОНФ, эта сумма почти вдвое больше, чем нужно для постройки центра.
В администрации Комаровой нашли объяснение и этому, однако пошли слухи, что она не сможет переизбраться на новый срок.
Последний срок на посту — коррупция в строительстве и дискредитация армии
Политик не оправдала ожиданий хейтеров и в 2015 году избралась в губернаторы Югры во второй раз, а в 2020-м — в третий. В последние годы правления Комарова отметилась очень смелыми и неоднозначными заявлениями.
В январе 2023 года на обсуждении жилищной программы с депутатами Когалыма глава субъекта ответила на их претензии к подрядчикам, не соблюдающим сроки. Комарова обвинила в бедах заказчиков в муниципальной власти и заявила, что все ответственные за стройки «в доле».
«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — сказала Комарова.
По данным местных СМИ, после этих слов трансляцию прервали, а из записи вырезали отрывок с фразой. Подрядчики из других регионов подтвердили Daily Storm, что в ХМАО действительно тяжело вести бизнес, а проектно-сметную документацию делают с большими изъянами.
В правительстве региона постарались оправдать Комарову. Чиновники заверили, что их руководительница говорила о всеобщих, не только региональных проблемах, «с очевидной степенью иронии в голосе».
Другое скандальное высказывание губернатор ХМАО допустила на встрече с жителями Нижневартовска в октябре. Одна из горожанок подняла проблему сбоев в обеспечении экипировкой бойцов в зоне СВО. Комарова ей ответила, что «в данном случае мы всем миром не готовились к СВО», поэтому «какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать».
Эти слова не понравились общественнику из Тюмени Юрию Рябцеву, который обвинил губернатора в дискредитации Российской армии и написал на чиновницу заявление в полицию. Правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, а сенатор региона Эдуард Исаков в своем Telegram-канале написал, что «такие, как Рябцев, — враги государства».
Экономика региона — тогда и сейчас
В начале карьеры губернатора Комарова на встрече с президентом Путиным в 2012 году докладывала о первых успехах в развитии региона. Например, уровень безработицы в Югре тогда составлял 0,82%. На конец 2023 года он составил 1,8%. Однако при этом регион находится на девятом месте в рейтинге всех субъектов России по уровню безработицы.
12 лет назад Комарова докладывала Путину, что средняя зарплата учителей и врачей составляет 46 тысяч и 56 тысяч рублей соответственно, при этом они продолжают расти и индексируются. По данным Росстата за 2024 год, средняя зарплата учителя в Ханты-Мансийске — примерно те же 45 000 рублей. Для сравнения, это в два с половиной раза меньше, чем в Москве.
В субъекте остро стоит проблема аварийного жилья. В 2012 году Комарова заявляла о двух миллионах квадратных метров ветхих построек. В этом вопросе есть значительные подвижки. В апреле 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ХМАО лидером по расселению аварийного жилья. С 2019 года по нацпроекту «Жилье и городская среда», жилищные условия улучшили почти для 51 тысячи жителей региона.
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После ухода Комаровой президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО мэра Тюмени Руслана Кухарука. На встрече с Кухаруком Путин отметил, что тот родился в ХМАО, всю жизнь работает в Тюмени (автономный округ входит в состав Тюменской области), для него там «все родное».