Чиновники вместо сирот на Олимпиаде и обвинения в дискредитации армии. Чем запомнилась Наталья Комарова на посту главы Югры?

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова подала в отставку спустя 14 лет правления. Утром 30 мая она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила об уходе. Комарова прославилась не только как единственная женщина-губернатор в России за последние годы, но и как автор спорных заявлений и участница ряда скандалов.





Начало карьеры — чиновники вместо сирот на Олимпиаде и перинатальный центр за 18 миллиардов





1 марта 2010 года депутаты окружной думы ХМАО единогласно проголосовали за наделение Комаровой полномочиями губернатора, чью кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Еще в свой первый губернаторский срок Комарова несколько раз привлекла к себе внимание СМИ.





В 2014 году по федеральным каналам прозвучало заявление, что глава Югры Наталья Комарова привезла на Олимпиаду в Сочи детей-сирот в бизнес-классе правительственного самолета. Однако позже выяснилось, что в поездку на сумму почти в пять миллионов рублей отправились лишь пять сирот. Несколько десятков мест в самолете заняли различные госслужащие региона.





«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и депутаты Госдумы взяли ситуацию на контроль. После скандала Комарова лично объясняла, что она и чиновники не тратили бюджетные деньги и платили за поездку из своих карманов.





«Я ездила на Олимпиаду за собственные деньги, специально, чтобы потом не было разговоров. Но это бесполезно, все равно кто-то что-то скажет. У нас делегация 49 человек, за них заплатил бюджет — проезд, проживание и посещение Игр. <...> Мы заполнили весь самолет и за остальных из бюджета не платили. Не все 49 человек — дети-сироты, боже сохрани, всего, по-моему, пять ребятишек, остальные — учителя, врачи, тренеры, ветераны», — заявила тогда Комарова.





Однако накануне губернаторских выборов ОНФ снова обратил внимание на действия местной администрации. Активисты усомнились в честности проведения тендера на постройку перинатального центра в Сургуте. Они утверждали, что выигравшая тендер организация является офшорной, и ее привлечение к работам обойдется в 18 миллиардов рублей. Исходя из расчетов ОНФ, эта сумма почти вдвое больше, чем нужно для постройки центра.





В администрации Комаровой нашли объяснение и этому, однако пошли слухи, что она не сможет переизбраться на новый срок.





Последний срок на посту — коррупция в строительстве и дискредитация армии





Политик не оправдала ожиданий хейтеров и в 2015 году избралась в губернаторы Югры во второй раз, а в 2020-м — в третий. В последние годы правления Комарова отметилась очень смелыми и неоднозначными заявлениями.





В январе 2023 года на обсуждении жилищной программы с депутатами Когалыма глава субъекта ответила на их претензии к подрядчикам, не соблюдающим сроки. Комарова обвинила в бедах заказчиков в муниципальной власти и заявила, что все ответственные за стройки «в доле».





«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — сказала Комарова.