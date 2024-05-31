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«У России есть возможности оказать давление на ХАМАС». Посол Израиля рассказала, как можно спасти пленных евреев из рук террористов
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По мнению главы дипмиссии Симоны Гальперин, РФ по своим каналам способна вызволить своего гражданина Александра Труфанова Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

«У России есть возможности оказать давление на ХАМАС». Посол Израиля рассказала, как можно спасти пленных евреев из рук террористов

По мнению главы дипмиссии Симоны Гальперин, РФ по своим каналам способна вызволить своего гражданина Александра Труфанова

Коллаж: Daily Storm

28-летний обладатель двойного гражданства (России и Израиля) Александр Труфанов был похищен палестинскими боевиками 7 октября 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз. 28 мая 2024 года палестинская радикальная группировка «Исламский джихад»* опубликовала короткий видеоролик с Труфановым. В нем пленник сообщает: в ближайшее время он расскажет, что произошло с ним и другими заложниками в Газе. 


Посол Израиля в РФ Симона Гальперин рассказала Daily Storm, как президент России Владимир Путин может помочь с вызволением Александра Труфанова из плена. 

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Симона Гальперин
Симона Гальперин Фото: РИА Новости / Мария Девахина

«Переговоры ведутся через посредников, и Россия в них не участвует. Но я знаю и по-настоящему верю, что Российская Федерация по своим каналам действительно очень заинтересована в том, чтобы помочь освобождению заложников как с российским гражданством, так и вообще. Думаю, что у России есть возможности оказать давление на ХАМАС и на «Исламский джихад»*. Думаю, что Россия как великая страна имеет более субстантивные возможности. Надеюсь, что она их использует», — заявила Гальперин. 


Посол также объяснила, что записанное террористами видео с пленным Труфановым — это позитивный знак. 


«Это значит, что Саша Труфанов среди живых — во всяком случае, был, когда видео было снято. Сейчас есть делегация Израиля, которая продолжает вести переговоры. В ХАМАС готовы на эти переговоры, но только когда чувствуют настоящее давление от успехов военной операции, которую проводит ЦАХАЛ. В ХАМАС готовы на более конкретные обсуждения переговоров, чтобы избежать этого давления», — дополнила дипломат. 


Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой. Отец юноши Виталий был убит террористами. Бабушку и мать Труфанова, с которыми боевики также записывали ролики, удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Александра обменяли в декабре. Посол заверила, что в рамках первых сделок обсуждали освобождение в первую очередь женщин и детей, поэтому сам Труфанов пока находится в неволе. 

Боевики ХАМАС
Боевики ХАМАС Фото: Global Look Press / Mahmoud Khattab

По словам Симоны Гальперин, ради освобождения заложников Израиль по-прежнему готов пойти на уступки: не только освободить террористов из тюрем, но и установить временное прекращение огня во время этой сделки. 


В октябре 2023 года делегация ХАМАС во главе с замглавы организации Абу Марзуком приезжала в Москву на переговоры с российскими дипломатами. На встрече обсуждалось освобождение заложников, захваченных ХАМАС в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан. По итогу переговоров в ноябре из плена были освобождены и отправлены домой несколько граждан РФ. 


*«Исламский джихад» — организация признана террористической и запрещена в России.

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