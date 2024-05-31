«У России есть возможности оказать давление на ХАМАС». Посол Израиля рассказала, как можно спасти пленных евреев из рук террористов

«Переговоры ведутся через посредников, и Россия в них не участвует. Но я знаю и по-настоящему верю, что Российская Федерация по своим каналам действительно очень заинтересована в том, чтобы помочь освобождению заложников — как с российским гражданством, так и вообще. Думаю, что у России есть возможности оказать давление на ХАМАС и на «Исламский джихад»*. Думаю, что Россия как великая страна имеет более субстантивные возможности. Надеюсь, что она их использует», — заявила Гальперин.





Посол также объяснила, что записанное террористами видео с пленным Труфановым — это позитивный знак.





«Это значит, что Саша Труфанов среди живых — во всяком случае, был, когда видео было снято. Сейчас есть делегация Израиля, которая продолжает вести переговоры. В ХАМАС готовы на эти переговоры, но только когда чувствуют настоящее давление от успехов военной операции, которую проводит ЦАХАЛ. В ХАМАС готовы на более конкретные обсуждения переговоров, чтобы избежать этого давления», — дополнила дипломат.





Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой. Отец юноши Виталий был убит террористами. Бабушку и мать Труфанова, с которыми боевики также записывали ролики, удалось освободить из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре. Невесту Александра обменяли в декабре. Посол заверила, что в рамках первых сделок обсуждали освобождение в первую очередь женщин и детей, поэтому сам Труфанов пока находится в неволе.