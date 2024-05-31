Сможет ли Трамп управлять США прямо из тюрьмы?

Суд присяжных в Нью-Йорке 31 мая признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов. Окончательный приговор экс-президенту США огласят 11 июля. Дональд Трамп — кандидат от республиканцев на президентские выборы в 2024 году. Однако обвинение, по словам политологов, не повлияет на статус Трампа — он продолжит участвовать в предвыборной гонке, даже если его посадят. Закон США это позволяет.





«Согласно Конституции США, есть три пункта, которые должен выполнить кандидат в президенты. Даже если он будет в тюрьме, в карцере сидеть, все равно он является кандидатом от Республиканской партии на этих выборах. Первое требование — он должен быть не моложе 35 лет. Также он должен родиться на территории США и 14 лет подряд быть резидентом США. Все эти требования он выполняет, поэтому ни о какой замене речи быть не может», — заявил Daily Storm американист Рафаэль Ордуханян.





По его мнению, такое решение суда «было принято во благо» Трампу. Оно стало «лучшей рекламой» политику перед ноябрьскими выборами. Республиканская партия не будет искать «в пожарном режиме» замену Трампу.





«Никто альтернативу из республиканцев ему искать не будет, в этом нет абсолютно никакой необходимости. Каждый раз, когда машина юридическая накатывается на Трампа, его рейтинги только растут. Юридических оснований для снятия его с гонки тоже нет. А Трамп — не тот человек, который добровольно уйдет, это уж точно. Он может уйти только в одном случае — если его пристрелят, убьют. Давайте поздравим Трампа — ему прибавили очков», — рассказал Ордуханян.





Бывший директор Московского центра Карнеги, член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин также считает, что вердикт не помешает Трампу бороться за президентское кресло. Юридические скандалы сыграют на руку кандидату на пост главы государства.





«Я думаю, что Трамп не снимется с гонки, а пойдет до конца. Никакой замены лидера у республиканцев не предвижу. Приговор — 11 июля, но потом последуют долгие апелляции. Окончательно все станет ясно 5 ноября, в день выборов», — поделился с Daily Storm политолог Дмитрий Тренин.





Суд присяжных ранее признал Трампа виновным в фальсификации документов по 34 пунктам обвинения. Судебные разбирательства начались еще в 2018 году, когда газета The Wall Street Journal выпустила статью, в которой утверждалось, что Трамп состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс в 2006 году. В 2016 году, перед выборами президента США, он, по словам журналистов, заплатил ей за молчание около 130 тысяч долларов. Политика также привлекают за незаконное хранение секретных документов и штурм демонстрантами Капитолия.





Сам Трамп все обвинения отрицает. Он и его команда настаивают на том, что все юридические разбирательства — это политическая интрига его соперников.





Приговор экс-президенту США огласят 11 июля, ему грозит до четырех лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. Это первый в истории Соединенных Штатов случай, когда бывший президент становится обвиняемым по уголовному делу.