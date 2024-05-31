Новый губернатор Самарской области должен поднять оборонку. Что политологи думают о Вячеславе Федорищеве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе. Президент России Владимир Путин назначил новым главой региона председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева. Политологи Константин Калачев и Дмитрий Журавлев прокомментировали Daily Storm отставку Азарова. По мнению экспертов, Федорищев — протеже помощника Путина Алексея Дюмина. Он курирует военно-промышленный комплекс и ему нужен нормальный рабочий контакт с главами субъектов, где сосредоточены важные мощности ВПК, указали политологи.





Новый губернатор





«Дюмин видел во главе Самарской области нового губернатора. Самара — это промышленность. Дюмин как секретарь Госсовета будет отвечать за регионы. И возьмет часть функций, что касается территории военно-промышленного комплекса. А влияние у него немалое. Предложить Азарову хорошее, но не это место вполне возможно. Думаю, всплывет в каких-нибудь «Вертолетах России». Без должности не останется», — полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.





«Новый врио губернатора Федорищев — чей человек? Он свой для Дюмина. Потому что люди уровня руководителя правительства региона попадают в поле зрения федералов только в том случае, когда их сажают. Помощник президента с большим влиянием и массой друзей в Кремле — с одной стороны, с другой — необходимость менять поколение. Великолепный повод, чтобы [Дюмину] продвинуть своего», — добавил собеседник.





Его коллега Калачев обратил внимание, что Федорищев станет самым молодым среди губернаторов, но заслуженно. «Потому что по совокупности достоинств, умений, навыков, опыта — человек готов. И Путин показывает: молодым везде у нас дорога и ведется омоложение нашей системы. Вот они — новые кадры, социальные лифты. Думаю, проблем у Федорищева осенью на выборах главы региона не будет. Тем более что новый человек — это новые надежды, новые планы. Он молодой, обаятельный», — заключил эксперт.





Почему Азаров потерял кресло





Он признался, что не удивлен отставке главы Самарской области: «Некоторое время назад стало ясно, что команда Азарова находится под давлением (после ареста ряда чиновников, обвиняемых в коррупции. — Примеч. Daily Storm). Когда члены его команды чувствуют себя не в безопасности, уже можно предположить, что дело может дойти до ухода. Потому что как в таких условиях можно работать? Команда решает все, а губернатор должен обеспечить ей условия для работы. В том числе обезопасить от давления силовиков. Был бы человек — а повод всегда найдется. Таковы наши реалии».





«Может быть, нашла коса на камень и в итоге выяснилось, что Азарову проще уйти. Регион важный, интересный, индустриально аграрный, весьма перспективный. Азаров аппаратно проиграл, но я не считаю, что он хуже губернаторов, которые были до него. Но, видимо, в каких-то раскладах он ошибся», — предположил политолог.





Он также назвал Азарова «вполне нормальным губернатором». «Оценку «удовлетворительно» ему поставить можно, даже и «хорошо». Самарская область, если брать уровень социального самочувствия, ничем не хуже других регионов, а в некоторых моментах и лучше. Азарову трудно предъявить серьезные претензии, что он где-то что-то провалил. Другое дело — были проблемы с командой», — утверждает Калачев.





Кто следующий





Калачев допустил, что своих постов в ближайшее время лишатся главы еще нескольких регионов. «Наибольшая вероятность — в Республике Алтай, Архангельской и Оренбургской области, где губернатор Паслер с удовольствием ушел бы в отставку, если ему позволят это сделать. Там в регионе есть проблемы широко раскрученные, распиаренные, за которыми можно и нужно искать другие», — пояснил политолог.





Такого же мнения придерживается и Журавлев: «В принципе, еще почистят руководство регионов. Причем таким, как Азаров, которые только переизбрались, — им же можно было ранее посоветовать просто не баллотироваться. Но освобождаться от них стали сейчас, а не восемь месяцев назад. Тогда всех все устраивало. А сейчас уход от схемы «А мы посидим, подождем, пока ты сам уйдешь» — до явно более острого варианта развития событий».





С 2010-го по 2014 год Дмитрий Азаров был главой Самары. Затем он перешел в Совет Федерации, где до 2017 года являлся председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Азаров занимал должность главы Самарской области с 2018 года, победив на губернаторских выборах с результатом в 72,63% голосов. В 2023-м состоялись перевыборы, на которых чиновник получил почти 84% голосов.





Вячеслав Федорищев родился в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». С 2010 года являлся специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела вуза, а в 2012-м стал помощником ректора.





С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, госпрограмм и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития. В апреле 2015-го возглавил департамент стратегического развития ведомства.





В марте 2016 года Федорищев занял должность заместителя губернатора Тульской области, в октябре 2018-го стал первым заместителем. С октября 2022 года стал совмещать эту должность с должностью председателя правительства Тульской области.