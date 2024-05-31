Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что уходит в отставку. Глава региона сказал в видеообращении, что «завершен большой этап работы», а основные цели, которые самарское правительство определило вместе с жителями, достигнуты. Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за доверие.





Путин назначил Азарова временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области 25 сентября 2017 года. В следующем году его избрали главой региона. В сентябре 2023-го Азаров вновь победил на выборах.





Накануне, 30 мая 2024 года, о своей отставке объявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она возглавляла регион с марта 2010 года.