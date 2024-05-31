Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что уходит в отставку. Глава региона сказал в видеообращении, что «завершен большой этап работы», а основные цели, которые самарское правительство определило вместе с жителями, достигнуты. Губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за доверие.
Путин назначил Азарова временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области 25 сентября 2017 года. В следующем году его избрали главой региона. В сентябре 2023-го Азаров вновь победил на выборах.
Накануне, 30 мая 2024 года, о своей отставке объявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она возглавляла регион с марта 2010 года.
Азаров родился в августе 1970 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1992 году получил диплом Куйбышевского политехнического института имени В.В. Куйбышева (ныне Самарский государственный технический университет) по специальности «инженер-системотехник», в 1994 году окончил Бузулукский финансово-экономический колледж Минфина.
Работал программистом, бухгалтером, экономистом в частных компаниях Самарской области, некоторое время проработал в территориальной налоговой службе. В 1995 году стал заместителем директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. С 1998-го по 2001 год был замдиректора по экономике и подготовке производства завода «Синтезкаучук», затем — заместителем гендиректора ООО «Волгапромхим».
В 2001 году в течение трех месяцев занимал должность директора по коммерции Средневолжской межрегиональной управляющей компании. В 2001-2006 годах — гендиректор Средневолжской газовой компании.
На госслужбу Азаров перешел в 2006 году, став первым заместителем главы городского округа Самара. Курировал работу департаментов экономического развития, финансов, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. В 2008-2010 годах был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. С 2010-го по 2014 год занимал пост мэра Самары. В 2014-2017 годах был членом Совета Федерации, возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.