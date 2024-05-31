Министр обороны Белоусов рассказал об отражении самой крупной атаки на Крымский мост

Российские военные «буквально позавчера ночью» отразили самую массированную украинскую атаку на Крымский мост — противник запустил 10 баллистических ракет ATACMS с подлетным временем менее двух минут, все удалось сбить. В результате были спасены сотни жизней. Об этом сообщил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате.





Минобороны РФ не сообщало об отражении ракетной атаки на Крымский мост 29 мая. 30 мая военное ведомство заявило, что ночью средства ПВО сбили восемь ракет ATACMS над акваторией Азовского моря.





Украина дважды атаковала Крымский мост: в октябре 2022-го и июле 2023 года. Погибли шесть человек, пострадал ребенок. Президент России Владимир Путин называл эти атаки бессмысленным преступлением, поскольку мост давно не используется для военных перевозок.