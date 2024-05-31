«Джигурда здоровый как слон»: экс-адвокат Пашаев прокомментировал слухи о службе шоумена в зоне СВО

Шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне СВО в подразделении, в котором сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.





Пашаев не подтвердил и не опроверг эти слухи, заметив, что Джигурда «здоровый как слон». Сам актер прочитал сообщения корреспондента Daily Storm насчет вероятной службы, но оставил их без ответа.





«Джигурда очень смелый, он может все. Он здоровый как слон. И патриот. Честно, он может все», — заявил Daily Storm Пашаев.





Ранее собеседник агентства сказал, что Никита Джигурда якобы запросил так называемое отношение. Это документ-ходатайство. Оно служит основанием для того, чтобы человека рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения и подтверждает, что вакансия есть.





В ходе поездок в ДНР Джигурда посещал подразделение, в котором собирается служить, утверждает агентство. В марте шоумен привез российским солдатам и офицерам беспилотники, другие необходимые в военном быту вещи, и провел творческий вечер.