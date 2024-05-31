Средства ПВО сбили над Кубанью пять украинских ракет «Нептун» и 29 беспилотников

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили в небе над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников, сообщает Минобороны России. Еще по одному дрону уничтожено в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.





На нефтебазе в Темрюкском районе Кубани в результате атаки БПЛА загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом. Пожар ликвидирован. Пострадали два сотрудника нефтебазы, их здоровью ничего не угрожает, написал глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.





Еще один украинский беспилотник утром сбили в небе над Татарстаном. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Направлявшиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасной аэродром в Самару. В некоторых районах Казани на предприятиях объявляли эвакуацию, сообщила пресс-служба главы Татарстана.