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Средства ПВО сбили над Кубанью пять украинских ракет «Нептун» и 29 беспилотников
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Пострадали два сотрудника нефтебазы в Темрюкском районе undefined
Новости

Средства ПВО сбили над Кубанью пять украинских ракет «Нептун» и 29 беспилотников

Пострадали два сотрудника нефтебазы в Темрюкском районе

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили в небе над Краснодарским краем пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников, сообщает Минобороны России. Еще по одному дрону уничтожено в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.


На нефтебазе в Темрюкском районе Кубани в результате атаки БПЛА загорелись три железнодорожные цистерны с мазутом. Пожар ликвидирован. Пострадали два сотрудника нефтебазы, их здоровью ничего не угрожает, написал глава района Федор Бабенков в своем Telegram-канале. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.


Еще один украинский беспилотник утром сбили в небе над Татарстаном. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Направлявшиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправили на запасной аэродром в Самару. В некоторых районах Казани на предприятиях объявляли эвакуацию, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

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Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик

Всего силы ПВО сбили 12 дронов противника в четырех российских регионах 27 мая 2024
Dailystorm - Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик
#беспилотник #краснодарский край #минобороны рф
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