FT: Офис Зеленского приказал чиновникам и депутатам критиковать Байдена и Си Цзиньпина

Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил памятку для чиновников и депутатов Верховной рады, в которой предписал критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за нежелание посетить мирный саммит в Швейцарии. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
По оценке неназванных украинских официальных лиц, отношения Киева и Вашингтона сейчас находятся на самом низком уровне с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. Одновременно США близки к заключению с Украиной соглашения о безопасности. Зеленский и Байден подпишут документ на саммите G7 в Италии. Встреча лидеров «Большой семерки» пройдет 13-15 июня в отеле «Борго-Эньяция» в южной провинции Бриндизи. Соглашение о безопасности будет направлено на то, чтобы «успокоить» Киев, указывает издание.
FT перечислила другие проблемные вопросы в отношениях Киева и Вашингтона: задержка в Конгресса с выделением военной помощи, продолжавшаяся полгода; «ожидаемое отсутствие существенного прогресса» на пути Киева к членству в НАТО к саммиту альянса в Вашингтоне в июле; запрет на применение американского оружия по целям в РФ; удары украинских беспилотников по российским НПЗ.
Беспокойство администрации Байдена вызвало и увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Оба пользовались большим уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с официальными лицами США и ЕС. Послы G7 предупредили украинское правительство, что считают эти шаги «разрушительными и необъяснимыми», пишет FT.
По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, в последнее время Зеленский стал более эмоциональным и нервозным из-за успехов Российской армии и опасений, что Вашингтон хочет начать переговоры с Москвой без участия Киева, несмотря на публичные заявления об обязательном участии Украины в мирном процессе. Зеленский считает, что США хотят завершить конфликт до американских президентских выборов в ноябре. Еще один источник FT использовал слово «паранойя», чтобы описать обстановку в офисе Зеленского в последние месяцы перед саммитом в Швейцарии.
Швейцарский мирный саммит пройдет 15-16 июня в отеле курорта Бюргеншток у Люцернского озера. Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его президентской кампании в Калифорнии, писало агентство Bloomberg. МИД Китая пообещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».
В мае Зеленский заявил, что саммите вынесут на обсуждение три пункта его «формулы мира» (всего их 10): ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Украинский лидер пообещал передать российской стороне наработки по трем пунктам после саммита.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в апреле, что Россию пригласили на встречу, но она отказалась. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для переговоров по Украине и превратилась в откровенно враждебную страну. Министр объяснил это в том числе поддержкой западных санкций Берном.