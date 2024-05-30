FT: Офис Зеленского приказал чиновникам и депутатам критиковать Байдена и Си Цзиньпина

Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил памятку для чиновников и депутатов Верховной рады, в которой предписал критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за нежелание посетить мирный саммит в Швейцарии. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).





По оценке неназванных украинских официальных лиц, отношения Киева и Вашингтона сейчас находятся на самом низком уровне с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года. Одновременно США близки к заключению с Украиной соглашения о безопасности. Зеленский и Байден подпишут документ на саммите G7 в Италии. Встреча лидеров «Большой семерки» пройдет 13-15 июня в отеле «Борго-Эньяция» в южной провинции Бриндизи. Соглашение о безопасности будет направлено на то, чтобы «успокоить» Киев, указывает издание.





FT перечислила другие проблемные вопросы в отношениях Киева и Вашингтона: задержка в Конгресса с выделением военной помощи, продолжавшаяся полгода; «ожидаемое отсутствие существенного прогресса» на пути Киева к членству в НАТО к саммиту альянса в Вашингтоне в июле; запрет на применение американского оружия по целям в РФ; удары украинских беспилотников по российским НПЗ.