Зеленский в Харькове позвал Байдена и Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский записал из Харькова видеообращение, в котором попросил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирный саммит в Швейцарии.





Стоя в сгоревшей типографии, Зеленский сказал, что Украина не хочет, чтобы «так же, как эти книги, сгорел Устав ООН», и призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство в приближении действительно мира, а не паузы между ударами». Украинский президент попросил лидеров США и Китая «поддержать саммит мира своим персональным лидерством и участием».





Мирный саммит пройдет 15-16 июня в отеле курорта Бюргеншток у Люцернского озера. По словам Зеленского, на встречу приедут представители более 80 стран. Он задался вопросом, желает ли диалога российская сторона, и заявил, что Украина чаще всех сталкивалась с «обманом со стороны России на переговорах», поэтому нужны глобальные усилия. Зеленский назвал «усилия мирового большинства» лучшей гарантией выполнения обязательств.