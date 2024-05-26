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Зеленский в Харькове позвал Байдена и Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии
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Президент Украины призвал их «проявить лидерство в приближении действительно мира, а не паузы между ударами» undefined
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Зеленский в Харькове позвал Байдена и Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии

Президент Украины призвал их «проявить лидерство в приближении действительно мира, а не паузы между ударами»

Президент Украины Владимир Зеленский записал из Харькова видеообращение, в котором попросил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на мирный саммит в Швейцарии.


Стоя в сгоревшей типографии, Зеленский сказал, что Украина не хочет, чтобы «так же, как эти книги, сгорел Устав ООН», и призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство в приближении действительно мира, а не паузы между ударами». Украинский президент попросил лидеров США и Китая «поддержать саммит мира своим персональным лидерством и участием».


Мирный саммит пройдет 15-16 июня в отеле курорта Бюргеншток у Люцернского озера. По словам Зеленского, на встречу приедут представители более 80 стран. Он задался вопросом, желает ли диалога российская сторона, и заявил, что Украина чаще всех сталкивалась с «обманом со стороны России на переговорах», поэтому нужны глобальные усилия. Зеленский назвал «усилия мирового большинства» лучшей гарантией выполнения обязательств.

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Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за встречи с донорами его президентской кампании в Калифорнии, писало агентство Bloomberg. МИД Китая пообещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».


Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в апреле, что Россию пригласили на встречу, но она отказалась. В МИД РФ называли в качестве способа закончить конфликт прекращение поставок оружия Украине Западом. 

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#владимир зеленский #джо байден #си цзиньпин
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