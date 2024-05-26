Четыре человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области

Накануне, 25 мая, в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





Среди пострадавших двое — дети. Четыре человека находятся в реанимации, троих отпустили на амбулаторное лечение, написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.





По словам Гладкова, он много слышал, особенно после теракта в «Крокус Сити Холле», что «вот в Москве оказывают помощь, а нам, жителям Белгородской области, которые пострадали, нет». Губернатор назвал эти претензии не соответствующими действительности, поскольку с начала 2024 года банки изменили условия возвращения кредитов для двух тысяч пострадавших жителей Белгородской области. Тем, у кого погибли близкие, списали долги, остальным скорректировали условия займов. Гладков попросил тех должников, у кого изменился доход, обращаться в банки. Он заверил, что случай каждого заемщика рассматривается индивидуально.