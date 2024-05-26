Новости
Новости 18+
St
Четыре человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области
18+
Глава региона также ответил на критику насчет отсутствия помощи после ударов undefined
Новости

Четыре человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области

Глава региона также ответил на критику насчет отсутствия помощи после ударов

Накануне, 25 мая, в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.


Среди пострадавших двое — дети. Четыре человека находятся в реанимации, троих отпустили на амбулаторное лечение, написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.


По словам Гладкова, он много слышал, особенно после теракта в «Крокус Сити Холле», что «вот в Москве оказывают помощь, а нам, жителям Белгородской области, которые пострадали, нет». Губернатор назвал эти претензии не соответствующими действительности, поскольку с начала 2024 года банки изменили условия возвращения кредитов для двух тысяч пострадавших жителей Белгородской области. Тем, у кого погибли близкие, списали долги, остальным скорректировали условия займов. Гладков попросил тех должников, у кого изменился доход, обращаться в банки. Он заверил, что случай каждого заемщика рассматривается индивидуально.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

25 мая в Белгородской области пять раз объявляли ракетную опасность. Минобороны сообщило об уничтожении 44 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, одной противокорабельной ракеты «Нептун» и нескольких беспилотников.

Российские силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью

Атака была пресечена около 15:00 мск 20 мая 2024
Dailystorm - Российские силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью
#украина #белгородская область #гладков #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии