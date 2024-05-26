В Курской и Орловской областях сбили 13 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников над территорией Курской области и еще три — над Орловской, сообщает Министерство обороны России.





В Орловской области, по предварительным данным, жертв и разрушений из-за атаки украинских дронов нет, написал губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о семи БПЛА, сбитых в Рыльском и Курчатовском районах. Губернатор не уточнил последствия атаки.





Еще один беспилотник противника сбит над территорией Брасовского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.