Новости
Новости 18+
St
В Курской и Орловской областях сбили 13 украинских беспилотников
18+
10 дронов уничтожено в небе над Курской областью, остальные три — над Орловской undefined
Новости

В Курской и Орловской областях сбили 13 украинских беспилотников

10 дронов уничтожено в небе над Курской областью, остальные три — над Орловской

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников над территорией Курской области и еще три — над Орловской, сообщает Министерство обороны России.


В Орловской области, по предварительным данным, жертв и разрушений из-за атаки украинских дронов нет, написал губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о семи БПЛА, сбитых в Рыльском и Курчатовском районах. Губернатор не уточнил последствия атаки.


Еще один беспилотник противника сбит над территорией Брасовского района Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российскую территорию, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников

Власти сообщили, что на территории предприятия упали шесть дронов 19 мая 2024
Dailystorm - НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки беспилотников
#минобороны рф #курская область #рф #орловская область #украина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии