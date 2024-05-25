В Финляндии могут принять новый закон, по которому беженцев станут отправлять в Россию

В Финляндии новый закон обяжет сотрудников пограничной службы направлять беженцев, которые въезжают в страну без объяснения причин, обратно в Россию, даже если Москва не захочет их принимать. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.





Она отметила, что «как только этот закон вступит в силу, то в любом случае он [беженец] будет возвращен российской стороне».