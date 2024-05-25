В Финляндии могут принять новый закон, по которому беженцев станут отправлять в Россию

В Финляндии новый закон обяжет сотрудников пограничной службы направлять беженцев, которые въезжают в страну без объяснения причин, обратно в Россию, даже если Москва не захочет их принимать. Об этом заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.
Она отметила, что «как только этот закон вступит в силу, то в любом случае он [беженец] будет возвращен российской стороне».
Если законопроект вступит в силу, то беженцы не смогут получать убежище на границе с Финляндией. Исключение составляют лица, находящиеся в особо уязвимом положении, такие как дети и инвалиды, а также лица, которым грозит, например, смертная казнь или пытки.
Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией осенью 2023 года, обвинив Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки.