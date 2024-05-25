Два человека погибли и десять пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

По словам губернатора, все оперативные службы уже находятся на месте инцидента. Он также выразил соболезнования родным погибших.





Ранее Гладков сообщал, что в результате падения и взрыва дрона в Шебекине была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. По словам губернатора, никто не пострадал.





Также Гладков сообщал об атаке дрона на движущийся автомобиль. Атака произошла в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у машины поврежден кузов и выбито лобовое стекло, отметил губернатор.