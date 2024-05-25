Два человека погибли и десять пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

Два человека погибли и десять пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.
Среди раненых есть восьмилетний мальчик. Также после попадания снаряда загорелся частный дом. Повреждения получило 21 строение, осколками посечены 23 авто.
По словам губернатора, все оперативные службы уже находятся на месте инцидента. Он также выразил соболезнования родным погибших.
Ранее Гладков сообщал, что в результате падения и взрыва дрона в Шебекине была пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. В результате второй атаки там же частично повреждено оборудование. По словам губернатора, никто не пострадал.
Также Гладков сообщал об атаке дрона на движущийся автомобиль. Атака произошла в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у машины поврежден кузов и выбито лобовое стекло, отметил губернатор.