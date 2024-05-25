Путин: Каждый рубль должен работать на нужды ВС РФ и вписываться в экономику

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что каждый государственный рубль должен работать эффективно не только на нужды ВС РФ, но и в целом вписываться в экономику.
Он добавил, что большинство предприятий в срок и качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций — даже с опережением графика. Глава государства отметил, что важно наращивать ритмичное обеспечение Вооруженных сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой.
«Мы должны быть все время на шаг впереди, надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована», — отметил президент.
Он привел статистику, согласно которой за последние полтора-два года объемы производства ОПК выросли. По ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям – в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза, рассказал Путин.