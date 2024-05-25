Путин: Каждый рубль должен работать на нужды ВС РФ и вписываться в экономику

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что каждый государственный рубль должен работать эффективно не только на нужды ВС РФ, но и в целом вписываться в экономику.





Он добавил, что большинство предприятий в срок и качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций — даже с опережением графика. Глава государства отметил, что важно наращивать ритмичное обеспечение Вооруженных сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой.