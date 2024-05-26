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Российские войска взяли село Берестовое в Харьковской области
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Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям группировки «Запад» undefined
Новости

Российские войска взяли село Берестовое в Харьковской области

Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям группировки «Запад»

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Подразделения группировки «Запад» Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.


Нанесено поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в районе села Стельмаховка в Луганской Народной Республике. ВСУ потеряли до 285 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре гаубицы, в том числе две — производства США.


Российские войска продвигаются в Харьковской области на протяжении последних нескольких недель. Президент России Владимир Путин 17 мая назвал операцию ВС РФ на Харьковском направлении ответом на обстрелы российских регионов со стороны Украины. По словам главы государства, у России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова.

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#сво #минобороны рф #харьковская область
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