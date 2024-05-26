Бывший вице-президент России Руцкой призвал воссоздать отдельные силы ПВО и ВВС после удара по РЛС на Кубани

Бывший вице-президент России Александр Руцкой, воевавший в Афганистане, призвал воссоздать силы противовоздушной обороны и Военно-воздушные силы как самостоятельные виды Вооруженных сил после украинской атаки по радиолокационной станции (РЛС) «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. Об ударе 24 мая сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», на него сослался сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» и бывший вице-премьер по военно-промышленному комплексу Дмитрий Рогозин. Министерство обороны не комментировало это сообщение.





«Создали Военно-космические силы. Хорошо, пусть будет такой род войск. Но зачем надо было под него подминать ПВО, ВВС? Необходимо срочно возрождать эти два вида Вооруженных сил», — сказал Daily Storm бывший вице-президент России.





«Воронеж-ДМ» входит в семейство стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности «Воронеж», предназначенных для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Модифицированные РЛС сдали в войсковую эксплуатацию в 2009-2016 годах.