Медведев заявил, что Польша «получит долю радиоактивного пепла» в случае удара США по российским войскам на Украине

Если США ударят по российским войскам на Украине, Польша «не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», поскольку ее президент Анджей Дуда в апреле говорил о возможном размещении американского ядерного оружия в стране. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.





Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал в интервью газете The Guardian, что США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия со стороны РФ: даже если никто не погибнет, американские силы уничтожат все российские позиции на Украине обычным оружием.





Медведев, комментируя слова Сикорского, написал на своей странице в X (бывший Twitter), что, во-первых, «янки пока ничего подобного не говорили, потому что они более осторожны, чем поляки». Во-вторых, удар США по российским силам в зоне СВО будет означать начало третьей мировой войны — и «министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать». Третьим пунктом Медведев упомянул «долю радиоактивного пепла», которую получит Польша в случае такой войны. Он спросил у польского руководства, действительно ли оно хочет такого развития событий.